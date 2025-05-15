Глава Тульской облдумы Дубровский подвел итоги года работы с Дмитрием Миляевым

15 мая 2024 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ о назначении Дмитрия Миляева на пост главы Тульской области - глава Тульской областной Думы Андрей Дубровский напомнил о проделанной за год работе.
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