Чего ждать рекламодателям от программатик-рекламы и как понять паблишеров

Рост стоимости трафика и вызовы для программатик-платформ Рекламный рынок регулярно сталкивается с изменениями: со второго квартала 2025 года в силу вступает ежеквартальный сбор с доходов — 3% для всех операторов рекламных услуг, будь то таргетинг в соцсетях, баннеры на сайтах, контекстная реклама или даже прямые интеграции у блогеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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