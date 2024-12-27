Чего ждать рекламодателям от программатик-рекламы и как понять паблишеров

Рост стоимости трафика и вызовы для программатик-платформ Рекламный рынок регулярно сталкивается с изменениями: со второго квартала 2025 года в силу вступает ежеквартальный сбор с доходов — 3% для всех операторов рекламных услуг, будь то таргетинг в соцсетях, баннеры на сайтах, контекстная реклама или даже прямые интеграции у блогеров.