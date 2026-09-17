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Аргументы и Факты

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Эксперт Фомина объяснила желание российских мужчин ухаживать за собой

Эксперт Фомина объяснила желание российских мужчин ухаживать за собой

Российские мужчины стали уделять больше внимания уходу за собой и поддерживать форму стрижки или бороды в домашних условиях между визитами к парикмахеру.

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