Психиатр объяснил опасности подросткового «звериного» увлечения

«Фурри едят с руки, а квадробики кусаются» Под Нижним Новгородом школьница слизывает с грязной лавки угощение для бродячих котов и убегает на четвереньках, под Новосибирском школьник в маске лисы на четырех конечностях лавирует между прохожими – с начала весны в Рунете все чаще появляются видео от очевидцев «зверского» поведения подростков.