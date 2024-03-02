Барнаулец получил почти три года "строгача" за угрозы порезать подростка

Мужчина беспричинно оскорблял юношу и угрожал ему при пассажирах в маршрутке 44-летний житель Барнаула получил срок по обвинению в хулиганских действиях по отношению к подростку, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
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