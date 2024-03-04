Россия представит в ОЗХО доказательства применения Украиной отравляющих веществ

Россия в техническом секретариате Организации по запрещению химического оружия представит доказательства использования Украиной отравляющих веществ, заявил замглавы российского Министерства промышленности и торговли Кирилл Лысогорский.
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