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Россия представит в ОЗХО доказательства применения Украиной отравляющих веществ

Россия представит в ОЗХО доказательства применения Украиной отравляющих веществ

Россия в техническом секретариате Организации по запрещению химического оружия представит доказательства использования Украиной отравляющих веществ, заявил замглавы российского Министерства промышленности и торговли Кирилл Лысогорский.

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