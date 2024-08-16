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Царьград

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  • brigadier21 Snytsarienko
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Mash показал один из трех мощных взрывов на месте крушения самолета Ту-22М3

Mash показал один из трех мощных взрывов на месте крушения самолета Ту-22М3

На месте крушения бомбардировщика в Иркутской области очевидцы насчитали три сильных взрыва.На месте крушения бомбардировщика Минобороны Ту-22М3 в районе поселка Михайловка в Иркутской области раздалось три взрыва.

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