Синоптик Цыганков: в выходные в Москве будет жарко, пройдут ливни с грозами

В предстоящие выходные в Москве сохранится жаркая погода. При этом повышается вероятность ливневых дождей и небольших гроз, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT.
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