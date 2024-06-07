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  • Людмила
    Кто бы ещё вас к нам допустил ???На Западе уже раз...
  • Sergiy Che
    Вот и "мудрость жисти" почёрпнутая на Зоне вованом акуловым в "доказательную базу" пошла!!! 🤣  А когда СССР, свои ра...Отсутствие жёстки...
  • Sergiy Che
    ...Вот тут мы видим процесс превращения диванного "стратега" Зиборова в вангующего "предсказателя"... ))Отсутствие жёстки...

Политические серийные маньяки

Политические серийные маньяки

"Такой вот - зачотный троллинг" : **** Такая себе картиночка, послевоенный СССР Украина (год примерно 1947-48)  А это схема текущей ситуации в Европе: **** Такие картины во сне стали видеть Украинские граждане после 20 Мая.

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