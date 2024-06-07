Политические серийные маньяки

"Такой вот - зачотный троллинг" : **** Такая себе картиночка, послевоенный СССР Украина (год примерно 1947-48) А это схема текущей ситуации в Европе: **** Такие картины во сне стали видеть Украинские граждане после 20 Мая.
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