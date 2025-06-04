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Рязанские новости

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Росгвардейцы обследовали мину времен Великой Отечественной войны в Чучково

Росгвардейцы обследовали мину времен Великой Отечественной войны в Чучково

В поселке Чучково Рязанской области сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН «Вятич» регионального управления Росгвардии провели обследование подозрительного предмета, обнаруженного местным жителем при проведении земляных работ.

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