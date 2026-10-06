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Царьград

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В Нижнем Новгороде площадку под станцию «Сормовская» расчистят к 2026 году

В Нижнем Новгороде площадку под станцию «Сормовская» расчистят к 2026 году

В Сормовском районе Нижнего Новгорода к концу 2025 года планируют полностью освободить площадку под будущую станцию метро «Сормовская»: по двум контрактам уже демонтировано 339 нежилых построек, снести предстоит ещё 79.

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