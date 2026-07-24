Политика как он...
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Политика как она есть

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На Западе отметили прогресс российского «Адмирала Нахимова»

На Западе отметили прогресс российского «Адмирала Нахимова»

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вернулся в порт Северодвинска после масштабных ходовых испытаний в море, что указывает на дальнейший прогресс в долгожданном возвращении корабля в строй.

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