Ночью уничтожены 55 БПЛА ВСУ над Россией: пожар на предприятии и крыше дома, закрытие аэропортов

Больше всего дронов сбито над территорией Брянской области – 22, 12 - над Ростовской областью, 10- над Смоленской, 6 – над Воронежской, 4 – над Саратовской, и один над Курской.
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