Первичный рынок: где густо, где пусто

На российском рынке новостроек предложения стало чуть меньше, а цены чуть выше — таковы итоги мая. При этом новые проекты появились в 13 из 17 мегаполисов страны, правда, майских премьер оказалось на 10 меньше, чем апрельскихНесмотря на отсутствие дешевой ипотеки, обрушения рынка не наблюдается даже близко, и из 70 крупнейших российских городов в майский плюс по цене квадратного метра ушли 55.