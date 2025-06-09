Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Даже в самые антироссийские американские времена под предводительством Байдена я был на стороне ДАЖЕ ИХ полицейских! ...Американские СМИ ...
  • Ингерман Ланская
    пенсионеров это не остановит - пенсионеры за 20 последних лет привыкли покупать 1-2 раза в месяц баночку икры... да и...Цена красной икры...
  • Виктор
    И что же это все-таки было?Губернатор Брянск...

Первичный рынок: где густо, где пусто

Первичный рынок: где густо, где пусто

На российском рынке новостроек предложения стало чуть меньше, а цены чуть выше — таковы итоги мая. При этом новые проекты появились в 13 из 17 мегаполисов страны, правда, майских премьер оказалось на 10 меньше, чем апрельскихНесмотря на отсутствие дешевой ипотеки, обрушения рынка не наблюдается даже близко, и из 70 крупнейших российских городов в майский плюс по цене квадратного метра ушли 55.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх