Усатый: Не разрушайте то, что создано для вас

«Не разрушайте, пожалуйста, то, что создано для вас!», — с таким призывом Ренато Усатый обратился к жителям и гостям муниципия Бельцы после случая вандализма на новой остановке ожидания общественного транспорта.
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