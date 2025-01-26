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Британский турист осужден в Москве: арест за нецензурную речь на пять суток

Британский турист осужден в Москве: арест за нецензурную речь на пять суток

Британец Джонсон арестован Басманным судом Москвы на пять суток за нецензурные выражения на улице. Несмотря на заявление адвоката о незнании русского языка, суд отклонил его аргументы и поддержал действия правоохранителей.

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