В Белграде полиция применила слезоточивый газ при попытке прорыва протестующих

В Сербии протестующие, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, вновь попытались прорваться в здание администрации Белграда, полиция применила против протестующих слезоточивый газ, передает корреспондент «Известий».
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