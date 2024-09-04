«Зачем платить за то, чего нет?»: эксперт о том, как правильно «читать» счет-фактуру

О том, как непонятная цифра в счет-фактуре может вырасти в долг в миллион рублей и что делать, если управляющая компания выставила счет за неоказанную услугу, «Татар-информу» рассказал начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов.