Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут очень большие потери в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.
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