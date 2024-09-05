Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут очень большие потери в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.