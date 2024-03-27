Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области пресекли псевдорелигиозную деятельность ячейки международной экстремистской организации

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из Департамента военной контрразведки ФСБ России пресечена псевдорелигиозная деятельность ячейки международной экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации.
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