Кулеба призвал поляков увековечить память бандеровцев, а на Украине школьников наказывают за русский язык: информационный хит-парад

слово РЕДАКТОРА Открываем осень новым выпуском информационного хит-парада #всё_как_есть. В первом информрейтинге сентября солируют события и заявления из Прибалтики и с Украины: новые взгляды на историю от Дмитрия Кулебы, воинствующие русофобы из Литвы, школьные новости из Эстонии и всё с той же Украины, а также отрезвляющие наблюдения из Польши.