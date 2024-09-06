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Крымская газета

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Кулеба призвал поляков увековечить память бандеровцев, а на Украине школьников наказывают за русский язык: информационный хит-парад

Кулеба призвал поляков увековечить память бандеровцев, а на Украине школьников наказывают за русский язык: информационный хит-парад

слово РЕДАКТОРА Открываем осень новым выпуском информационного хит-парада #всё_как_есть. В первом информрейтинге сентября солируют события и заявления из Прибалтики и с Украины: новые взгляды на историю от Дмитрия Кулебы, воинствующие русофобы из Литвы, школьные новости из Эстонии и всё с той же Украины, а также отрезвляющие наблюдения из Польши.

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