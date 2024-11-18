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Закон, порядок, государство

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В Сахалинской области перед судом предстанет местный житель, который с помощью фейкового аккаунта выманивал деньги у посетителей сайта знакомств

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Макарова, обвиняемого в серии мошенничеств.

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