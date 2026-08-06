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Аренда стойки в столичных ЦОДах подорожала на 15% за год

На фоне ограниченного предложения количества стоек в дата-центрах их стоимость поползла вверх. В Москве аренда самой популярной позиции — стойки мощностью 5кВт — во втором квартале 2026 года обходилась заказчикам в среднем в 170,8 тысяч рублей против 147,6 рублей годом ранее (рост +15,7%), в Санкт-Петербурге — 138 тысяч против 104,3 тысяч рублей годом ранее (рост +31,3%).

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