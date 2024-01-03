Власти Краснодара предложили горожанам сдать новогодние елки на переработку

Власти Краснодара предложили горожанам сдать новогодние елки на переработкуУлицы Краснодара, особенно в спальных районах, понемногу начинают использоваться горожанами, как импровизированная свалка для использованных новогодних елок.
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