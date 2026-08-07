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Вести Севастополь

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В Крыму идёт апробация плодовых растений и винограда

В питомниках Крыма идёт масшабная работа по установлению подлинности сортов различных растений.Специалисты Азово-Черноморского филиала ЦОК АПК проводят апробацию многолетних плодовых, ягодных, эфиромасличных растений и винограда в Крыму.

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