В Крыму идёт апробация плодовых растений и винограда

В питомниках Крыма идёт масшабная работа по установлению подлинности сортов различных растений.Специалисты Азово-Черноморского филиала ЦОК АПК проводят апробацию многолетних плодовых, ягодных, эфиромасличных растений и винограда в Крыму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)