Волонтеры и депутат АКЗС отправили гуманитарную помощь для военнослужащих в ЛНР и ДНР Отправка гумпомощи на СВО / Фото: пресс-служба АКЗС Волонтеры фонда "Слава защитникам Отечества" при поддержке депутата Алтайского Заксобрания Максима Банных 27 июня отправили в ЛНР и ДНР гуманитарную помощь для военнослужащих.