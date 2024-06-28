Волонтеры и депутат АКЗС отправили гуманитарную помощь для военнослужащих в ЛНР и ДНР Отправка гумпомощи на СВО / Фото: пресс-служба АКЗС Волонтеры фонда "Слава защитникам Отечества" при поддержке депутата Алтайского Заксобрания Максима Банных 27 июня отправили в ЛНР и ДНР гуманитарную помощь для военнослужащих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии