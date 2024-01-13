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Военное обозрение

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Представитель МИД РФ выразила сомнение, что в Уставе ООН существует статья, оправдывающая атаку США и Британии на Йемен

Представитель МИД РФ выразила сомнение, что в Уставе ООН существует статья, оправдывающая атаку США и Британии на Йемен

Захарова прокомментировала письмо Байдена конгрессу США, в котором он утверждает, что обстрелы Йемена происходят в соответствии с Уставом ООН.

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