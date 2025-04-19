В Караганде пытались передать осужденному телефон в майонезе

Телефон в майонезе пытались передать осужденному в Караганде, сообщает Polisia.kz. В пенитенциарном учреждении № 30 ДУИС Карагандинской области была пресечена попытка проноса мобильного телефона на территорию колонии.
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