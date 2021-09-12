В МВД рассказали, как чаще всего похищают деньги со счетов россиян

По данным полиции, средства исчезают с банковских счетов россиян после звонков лжесотрудников банка, предлагающих оформить онлайн-заявку на кредит или перевести все накопления на некий "защищённый" счет якобы из-за попыток списания мошенниками.
По данным полиции, средства исчезают с банковских счетов россиян после звонков лжесотрудников банка, предлагающих оформить онлайн-заявку на кредит или перевести все накопления на некий "защищённый" счет якобы из-за попыток списания мошенниками.
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