Харбин, известный как город льда и снега, открывает новые возможности для иностранных инвесторов

Харбин, столица китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая и город льда и снега, мгновенно завоевал известность в Китае, поскольку сделал гостеприимство отличительной чертой своих туристических услуг.
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