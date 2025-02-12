Утвержден новый стандарт подготовки учителей основной школы в России

11 февраля 2025 года Министерством юстиции РФ зарегистрирован приказ Министерства просвещения РФ от 10 января 2025 года № 5 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.
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