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Утвержден новый стандарт подготовки учителей основной школы в России

Утвержден новый стандарт подготовки учителей основной школы в России

11 февраля 2025 года Министерством юстиции РФ зарегистрирован приказ Министерства просвещения РФ от 10 января 2025 года № 5 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.

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