Без света останутся жители 15 улиц Уссурийска 24 октября

Временное отключение электричества ожидается 24 октября. С 08.00 до 17.00 часов света не будет по улицам Чемеркина, Вострецова, проспект Блюхера, 20, Полушкина, Слободская, Локомотивная, Пивзаводские дачи, Вострецова, 151, 153, Топоркова, 126, 126а, 130, Янтарная, Заветная, Бестужева, Муравьёва, 1-4 проезд Муравьёва, переулок Студёный, переулок Рылеева.
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