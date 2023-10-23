Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

803 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vasilii_titov_60 титов
    Как понять,кидают деньги то там,то там?Кидают? Кидают кость собаке,или пенсионеров уже с собаками уравняли?Россиянам со стаж...
  • Астон Мартин
    Хорошая новость ...Про подвиг Карбышева говорят сравнительно мало и знают в основном советские граждане ...современна...В Центральном Дом...
  • Петр Федотов
    Выяснили незаконность проверок, какие меры предприняты к виновным -вымогателям, кого освободили от должности?Почти три четверт...

Без света останутся жители 15 улиц Уссурийска 24 октября

Без света останутся жители 15 улиц Уссурийска 24 октября

Временное отключение электричества ожидается 24 октября. С 08.00 до 17.00 часов света не будет по улицам Чемеркина, Вострецова, проспект Блюхера, 20, Полушкина, Слободская, Локомотивная, Пивзаводские дачи, Вострецова, 151, 153, Топоркова, 126, 126а, 130, Янтарная, Заветная, Бестужева, Муравьёва, 1-4 проезд Муравьёва, переулок Студёный, переулок Рылеева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх