Где можно получить георгиевскую ленты в Северной столице

Приуроченная к 80-летию Великой Победы, всероссийская акция также отмечает и свой 20-летний юбилей. В этом году планируется раздать почти 700 тысяч георгиевских лент, из которых 60 тысяч можно получить в местных центрах “Мои Документы” по всему городу.