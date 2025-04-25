Где можно получить георгиевскую ленты в Северной столице

Приуроченная к 80-летию Великой Победы, всероссийская акция также отмечает и свой 20-летний юбилей. В этом году планируется раздать почти 700 тысяч георгиевских лент, из которых 60 тысяч можно получить в местных центрах “Мои Документы” по всему городу.
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