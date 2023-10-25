В Обнинске пожарные спасли из охваченной огнем квартиры двоих детей и мужчину

В Обнинске произошел пожар в квартире, в результате происшествия пострадали три человека. 24 октября в 19 часов 53 минуты на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в доме № 17 по улице Звездной: на 7 этаже огонь охватил квартиру.