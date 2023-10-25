Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

38 подписчиков

Свежие комментарии

В Обнинске пожарные спасли из охваченной огнем квартиры двоих детей и мужчину

В Обнинске пожарные спасли из охваченной огнем квартиры двоих детей и мужчину

В Обнинске произошел пожар в квартире, в результате происшествия пострадали три человека. 24 октября в 19 часов 53 минуты на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в доме № 17 по улице Звездной: на 7 этаже огонь охватил квартиру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх