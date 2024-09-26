Колонна всё – уничтожена: Правило "пленных не брать" работает в Курской области бесперебойно

Морская пехота уничтожила колонну ВСУ в Курской области. О том, что пленных здесь не берут, мы рассказывали не раз.
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