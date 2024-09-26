Медвежий угол
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Медвежий угол

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Колонна всё – уничтожена: Правило "пленных не брать" работает в Курской области бесперебойно

Колонна всё – уничтожена: Правило "пленных не брать" работает в Курской области бесперебойно

Морская пехота уничтожила колонну ВСУ в Курской области. О том, что пленных здесь не берут, мы рассказывали не раз.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
смерть укрофашистам и в плен не брать да же баб их в первую очередь убивать
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15 час.
Taurus Zmei
Одно не приятно, что над ними висит ипотека, кто то пляшет...
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3 час.
Компанцев Сергей
Колонна всё – уничтожена: Правило &quot;пленных не брать&quot; работает в Курской области бесперебойно...  кому чего а главное бабки , мертвый не сможет вернуть а Украина на 70% финансируется из запада и зеля землю всю продал
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1 час.

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