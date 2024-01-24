Украинские боеприпасы заканчиваются: Россия продвигается вперед, а США нашли объяснение

Недавние события на поле боя привлекли внимание американского финансирования у ВСУ, и, как следствие, заканчивается поставка боеприпасов, сообщает Newsweek со ссылкой на заявление помощника главы Пентагона Селесты Уолландер.
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