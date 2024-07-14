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Полгода высокоинтенсивных упражнений у пожилых улучшили работу мозга на 5 лет

Полгода высокоинтенсивных упражнений у пожилых улучшили работу мозга на 5 лет

Предыдущие доклинические исследования показали, что физические упражнения способны активировать стволовые клетки, увеличивать выработку нейронов в гиппокампе (отдел мозга, отвечающий за обучение и память) и улучшать когнитивные функции.

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