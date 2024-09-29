alik3456 Джексон А сейчас только вырубают , причём всё подряд и строят каменные джунгли , а что не вырубят , то засохнет само...

Компанцев Сергей Зачем в СССР массово высаживали тополя и почему их сейчас вырубают? Объясняю просто.. при Сталине сажали в основном тополь мурского не раскидывали пыльцу а при Хрущёве все подряд делалось .. это факт