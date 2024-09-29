БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зачем в СССР массово высаживали тополя и почему их сейчас вырубают? Объясняю просто

Зачем в СССР массово высаживали тополя и почему их сейчас вырубают? Объясняю просто

После войны в СССР массово начали озеленять городскую землю тополями: пирамидальными (чаще на юге) и обычными.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А сейчас только вырубают , причём всё подряд и строят каменные джунгли , а что не вырубят , то засохнет само...
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4 час.
Компанцев Сергей
Зачем в СССР массово высаживали тополя и почему их сейчас вырубают? Объясняю просто.. при Сталине сажали в основном тополь мурского не раскидывали пыльцу а при Хрущёве все подряд делалось .. это факт
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2 час.
alik3456 Джексон
Хрущ и кукурузой всех достал ,а сам водку жрал...
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1 час.

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