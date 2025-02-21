С 2025 года вводится налог на хозяйственные постройки в России

На 1 января 2025 года владельцам хозяйственных построек, включая бани, сараи и теплицы на фундаменте, предстоит уплата имущественного налога, сообщила РИА Новости основатель юридической фирмы "Деломант Групп" Таисия Вепренцева.
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