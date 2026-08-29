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Царьград

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"Аль-Холуд" победил "Аль-Ахли" 3:1 в чемпионате Саудовской Аравии

"Аль-Холуд" победил "Аль-Ахли" 3:1 в чемпионате Саудовской Аравии

29 августа 2026 года "Аль-Ахли", команда с Эдуардом Сперцяном, проиграла "Аль-Холуду" 1:3 в чемпионате Саудовской Аравии.

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