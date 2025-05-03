«Бриллиантовая лига». 2-й этап. Мужчины выступят на 100 м и в прыжках с шестом, женщины – на 200 м и в прыжках в высоту

«Бриллиантовая лига» 2-й этап Шанхай и Кэцяо, Китай Женщины 100 м с/б 15:52 200 м 15:01 800 м 14:15 Толкание ядра 13:20 Прыжки в высоту 13:43 Метание копья 14:17 Мужчины 100 м 15:24 110 м с/б 14:50 400 м 15:12 400 м с/б 14:04 3000 м с/п 15:33 5000 м 14:26 Прыжки с шестом 13:22 Тройной прыжок 14:39.
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