«Напоминает игру «Сорока-белобока»: Захарова прокомментировала заявление Белого дома по Украине

Карин Жан-Пьер, занимающая должность пресс-секретаря президента США Джо Байдена, заявила, что решение о сокращении военной помощи Киеву принято для того, чтобы можно было помогать киевскому режиму как можно дольше.
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