Дополнительную полосу движения обустроят на улице Героев Панфиловцев

Почти три десятка проектов изменения дорожного движения в СЗАО готовит ЦОДД. В этом году в нашем округе планируется организовать дополнительные полосы движения на трех участках, дополнительно обустроить 15 пешеходных переходов, изменить скоростной режим на семи участках, нанести «вафельную» разметку на трех интенсивных перекрестках.