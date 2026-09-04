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Пункт-А

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Астраханский квартет «Скиф» поднимет музыкальную волну у Лебединого озера

Астраханский квартет «Скиф» поднимет музыкальную волну у Лебединого озера

Астраханская филармония завершает цикл летних опен-эйров у Лебединого озера финальным аккордом. 6 сентября в 18:00 ротонду у воды займет ансамбль «Скиф» — визитная карточка региональной сцены, сохраняющий неизменный состав участников уже 34 года.

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