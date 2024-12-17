Тотальная мобилизация на Украине, кадры которой разлетаются по сети, демотивируют не только потенциальных призывников, но и армию изнутри, а сам президент Владимир Зеленский намеренно ведет страну к военной катастрофе.
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