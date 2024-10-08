Гросси назвал неприемлемыми угрозы персоналу Запорожской АЭС

Угрозы персоналу Запорожской атомной электростанции, исходящие со стороны Украины, неприемлемы и противоречат принципам безопасности, установленным Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил глава организации Рафаэль Гросси.
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