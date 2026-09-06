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Волонтёр из Германии Сергей Никитин ровно год находится в Рижской тюрьме. Его вина до сих пор не доказана

Волонтёр из Германии Сергей Никитин ровно год находится в Рижской тюрьме. Его вина до сих пор не доказана

В Рижском городском суде 4 сентября состоялось очередное заседание суда по делу волонтёра из Германии Сергея Никитина.

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