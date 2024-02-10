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Мужчина прожил в доме 25 лет и не замечал, что на чердаке находится тайная комната

Мужчина прожил в доме 25 лет и не замечал, что на чердаке находится тайная комната

Роберт Ретфорд был ошеломлен, обнаружив на чердаке своего дома тайную комнату. Он сделал это открытие случайно, когда разбирал старые вещи:  тронул потолочную панель и понял, что старые доски скрывают секрет.

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