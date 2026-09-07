ВСУ отправляют женщин на передовую, их гибнет больше - силовики

Командование украинской армии активнее посылает женщин на передовую и этим объясняется рост потерь среди них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мнение: «Эпоха фу...
- ВА Прибалтика по ука...
- СТ Социология демонс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым