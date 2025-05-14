На дне Средиземного моря нашли затопленные города бронзового века: сенсационное открытие международной экспедиции Ирина ВальковаВпервые за последние десятилетия археологи и исследователи со всего мира сообщают о поистине сенсационном открытии: на дне Средиземного моря найдены остатки древних городов, существовавших более 3,5 тысячи лет назад — в эпоху позднего бронзового века.